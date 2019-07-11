رياضة | لاسارتي يواصل الفقرات الخططية ويعقد جلسة خاصة مع نحيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يواصل الفقرات الخططية ويعقد جلسة خاصة مع نحيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص خلال المران الصباحي على تنفيذ العديد من الفقرات الخططية بالمران الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة بالكرة مع التركيز على الاختراق من العمق لإنهاء الهجمات بشكل سليم.

ويلتقي الأهلي في السادسة والنصف مساء اليوم مع فريق «نيو بورت كاونتي» الإنجليزي في ثاني لقاءات معسكر اسبانيا الودية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

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وعقد مارتن لاسارتي جلسة قصيرة مع محمد نجيب مدافع الفريق عقب نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر اسبانيا.

وتحدث لاسارتي مع نجيب في حضور اليخاندرو مخطط الأحمال عن بعض الأمور الفنية في ظل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بعد غياب استمر لعدة شهور بسبب الإصابة.

وكان نجيب قد شارك في الشوط الأول من مباراة سوكر سمارت الودية التي فاز بها الاهلي بتسعة أهداف دون مقابل.