رياضة | تفاصيل إصابة مدافع الأهلي في معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة مدافع الأهلي في معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وخاض محمود وحيد فقرات بدنية متنوعة لتجهيزه بشكل مناسب بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويلعب الأهلي مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق نيوبورت كاونتي الإنجليزي ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.

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أرقام مخيفة للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد

تبدو أرقام المالي أليو ديانج لاعب وسط نادي الأهلي الجديد المنضم إليه من مولودية الجزائر مخيفة لجماهير القلعة الحمراء.

ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 6 مباريات في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2018 – 2019 صنع خلالها فرصة وحيدة بمعدل تمريرات 48 تمريرة خلال المباراة الواحدة بلغت دقتها 87 % وله مراوغة ناجحة وفاز بـ23 التحامًا ثنائيًا بمعدل 3.8 % خلال المباراة الواحدة وهو نفس معدل ارتكابه للأخطاء في المباراة الواحدة.