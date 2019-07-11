رياضة | أرقام مخيفة للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مخيفة للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو أرقام المالي أليو ديانج لاعب وسط نادي الأهلي الجديد المنضم إليه من مولودية الجزائر مخيفة لجماهير القلعة الحمراء.

ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 6 مباريات في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2018 – 2019 صنع خلالها فرصة وحيدة بمعدل تمريرات 48 تمريرة خلال المباراة الواحدة بلغت دقتها 87 % وله مراوغة ناجحة وفاز بـ23 التحامًا ثنائيًا بمعدل 3.8 % خلال المباراة الواحدة وهو نفس معدل ارتكابه للأخطاء في المباراة الواحدة.