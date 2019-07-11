رياضة | صبحي يبحث تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة الاستثمارات بالساحل الشمالي والعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يبحث تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة الاستثمارات بالساحل الشمالي والعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير مركز مارينا العلمين، والسيد العامري فاروق عضو مجلس الادارة ونائب رئيس النادي الأهلي ، وذلك لمناقشة بحث تطوير البنية التحتية الانشائية الرياضية بالساحل الشمالي والعلمين.

وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة لديها خطة طموحة لبحث زيادة الاستثمار الرياضي في مختلف مناطق الجمهورية، خصوصا المناطق السياحية، مشيرا الى أن الرياضة أصبحت تلعب دورا مهما في التنشيط السياحي.

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وأضاف صبحي بأن تلك المناطق سوف يكون لها عظيم الأثر في جعل مصر جاذبة للسياحة الرياضية، في أفريقيا والشرق الاوسط، لما تتمتع به من شواطئ مناسبة لممارسة الرياضات المائية والشاطئية، مع إمكانية إستضافة أحداث رياضية مختلفه طوال العام.

واختتم صبحي تصريحاته بأن الدولة تشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال في مختلف المجالات والقطاعات، والمجال الرياضي أصبح واحدا من أهم المجالات التي تهتم الدولة بتنميتها ووضعها على الأجندة الاستثمارية.