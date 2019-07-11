رياضة | باريس سان جيرمان يحجز على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحجز على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي باريس سان جيرمان الفرنس رفع عقوبة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الباريسي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن باريس سان جيرمان سيتعامل مع عدم عودة نيمار بحزم شديد، في ظل عدم وجود اتفاق على تمديد إقامة اللاعب في البرازيل بعد بطولة كوبا أمريكا.

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وأوضحت أن إدارة باريس سان جيرمان تنوي حجز المكافأة الشهرية لنجم السامبا، والتي تقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني.

ويحق لكل لاعب في باريس الحصول على المكافأة الشهرية، بناء على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تشمل السلوك.