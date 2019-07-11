رياضة | ابعدوا عن الشو.. 9 مدربين من مونديال روسيا يصلحون لقيادة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابعدوا عن الشو.. 9 مدربين من مونديال روسيا يصلحون لقيادة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصلح 9 مدربين قادوا منتخبات في كأس العالم 2018 لقيادة منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وتبرز أسماء عديدة من المدربين الكبار يمكن التفاوض معهم على تدريب منتخب مصر من أجل الصعود لكأس العالم 2022 بعيدَا عن السبوبة والوكلاء وهؤلاء المدربون دربوا في مونديال روسيا 2018 وليسوا بغريبين على الأجواء في كأس العالم.

مدربون دربوا في مونديال روسيا

كارلوس كيروش مدرب إيران في المونديال

خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للسعودية في مونديال روسيا

هيرفي رينارد مدرب المغرب

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فان مارفيك المدير الفني لإستراليا في المونديال الأخير

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا في روسيا

أوسكار راميريز مدرب كوستاريكا في المونديال

نبيل معلول مدرب منتخب تونس في المونديال

خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا في المونديال

زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا وصيف المونديال