رياضة | ألان جيريس يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي"عن موقعة مدغشقر وفرجاني ساسي ودعم الجماهير المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألان جيريس يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي"عن موقعة مدغشقر وفرجاني ساسي ودعم الجماهير المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألان جريس المدير الفنى لمنتخب تونس على صعوبة مواجهة منتخب مدغشقر اليوم فى المباراة التى ستقام بينهما فى دور ال 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها، فى التاسعة مساءاً على ستاد السلام.

وقال جريس لـ"الخليج 365 الرياضي" :" مدغشقر منتخب جيد وإستحق الصعود والتأهل لهذا الدور من البطولة، فهو منتخب يشارك لأول مرة ويلعب بشكل جيد جداً لذلك المباراة أمامهم لن تكون سهلة".

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وأضاف :" مباراة غانا الأخيرة كانت بالفعل صعبة وكانت مباراة ضيقة بين المنتخبين لم يُلعب إلا القليل خلال اللقاء ".

وتابع :" جمهور مصر قام بتشجيعنا، تونس تقدر ذلك، وتشجيع الجماهير النصرية لنا كان لطيف جداً منهم ".

وعن فرجانى ساسي، قال :" فرجانى ساسي ممتن لناديه الزمالك الذى يواصلوا الدعم له فى منتخب تونس خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ".