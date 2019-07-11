رياضة | نجم الترجي التونسي ومنتخب الجزائر يصدم الهلال السعودي

أعلن الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق الترجي التونسي الرياضي رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي وهو ما ألقى صدمة لعشاق ومحبين فريق الهلال السعودي، حيث كان يرصد النادي مبلغ ضخم لضم اللاعب.

وجاءت تلك التصريحات منذ قليل على لسان وكيل أعمال اللاعب حيث ذكر أن اللاعب يرفض ترك فريق الترجي التونسي من أجل الإنتقال إلى أي نادي في الشرق الأوسط حيث يأمل اللاعب الإحتراف في الدوري الفرنسي بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر.

الجدير بالذكر أن اللاعب يوسف البلايلي قد تلقى عروضًا من أندية قطرية تسعى للتعاقد معه، حيث عرض نادي السد القطري 5 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب فيما قدم الدحيل القطري مبلغ 8 مليون يورو من أجل حسم الصفقة وقد دخل في المفاوضات نادي الهلال السعودي من أجل ضم اللاعب.