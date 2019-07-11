شكرا لقرائتكم اليوم الذكرى السادسة لوفاة الغزال إبراهيم يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الخميس الذكرى السادسة 11 من يوليو 2013، لوفاة إبراهيم يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إثر أزمة قلبية .

وولد إبراهيم يوسف عوض الله محمد ، بمنطقة إمبابة عام 1959 ، ولُقب إبراهيم يوسف بـ«غزال» الكرة المصرية، نظرا لتمتعه بالرشاقة واللياقة الكبيرة فى الملعب، حتى قاد الزمالك لبطولات عديدة محليا وإفريقيًا ، و كان يلعب فى مركز قلب الدفاع، ويعتبر من أفضل من أتى لهذا المركز فى تاريخ كرة القدم المصرية.

وذهب إلى المسجد في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم بعد تناول الإفطار مع أسرته، لصلاة العشاء والتراويح وعاد ليجلس مع أسرته ولكن اشتد عليه التعب، ليصاب بأزمة قلبية ، وهى الأخيرة التى تعرض لها ، حيث وافته المنية ورحل عن دنيانا

وحصل مع نادى الزمالك حصل على بطولة الدورى المصرى أعوام 1983 /1984 /1988، وعلى كأس مصر عامى 1979 / 1988، وعلى دورى أبطال إفريقيا مع الزمالك عامى 1984 و1986، وعلى الكأس الأفروآسيوية للأندية عام 1988.

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كما حصد جائزة أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وأفضل ليبرو فى كأس إفريقيا 1984، وثانى أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" لسنة 1984، وثالث أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف المجلة نفسها لسنة 1985.

وكذلك حصل مع المنتخب المصرى على الميدالية الذهبية سنة 1987، والميدالية البرونزية عامة 1983 فى دوره حوض النيل ، ولعب فى كأس إفريقيا 1984 .

وكان الغزال عضو في جهاز الشرطة وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة اللواء، بالإضافة إلى أنه درب فريق نادي الزمالك تحت سن 17 سنة .