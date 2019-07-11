شكرا لقرائتكم محسن صالح ينتقد لاعبى المنتخب: اعلان الاعتذار مقبوض التمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد المدير الفنى الأسبق لمنتخب الفراعنة محسن صالح، إعلان اعتذار لاعبى المنتخب عن الخروج من بطولة أمم أفريقيا .

ونشر محسن عبر صفحته على تويتر تغريدة فيها : "أن الإعلان يمثل عدم احترام مشاعر الراى العام ، بتصوير هذا الإعلان ، لأنهم بيمثلوا ويقبضون الثمن، و حيث سبق و استغلوا التاهل لكأس العالم و مثلوا وقبضوا الثمن ، وكذلك التأهل إلى أمم أفريقيا ، و الأن بعد الخروج من البطولة مثلوا أيضا و قبضوا الثمن ، ووصفهم بأنهم ممثلين محترفين، حيث كتب :" امعانا في عدم احترام مشاعر الرأي العام قاموا بتصوير اعلان.. دول بيمثلوا وبيقبضوا استغلوا التأهل لنهائيات كاس العالم روسيا ومثلوا وقبضوا واستغلوا التأهل للبطوله الافريقيه ومثلوا وقبضوا ودلوقت بيستغلوا الخروج كمان وبيمثلوا وقبضوا دول ممثلين محترفين.. أول مره أشوف إعتذار مقبوض التمن ".

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وظهر لاعبى المنتخب فى إعلان يعتذرون فيه للجماهير عن الخروج من بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر ، و تستمر حتى 19 يوليو الجارى ، وهو ما اثار غضب الجماهير .

وودع الفراعنة البطولة الأفريقية من منافسات دور الـ 16 بالهزيمة امام جنوب افريقيا بهدف دون رد ، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على زيمبابوى و الكونغو الديمقراطية ، و جنوب افريقيا