ماذا قال لاسارتي لـ محمد نجيب فى جلسة خاصة بمعسكر إسبانيا؟...

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جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة قصيرة مع محمد نجيب مدافع الفريق عقب نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر اسبانيا.
وتحدث مدرب الأهلي مع نجيب في حضور اليخاندرو مخطط الأحمال عن بعض الأمور الفنية في ظل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بعد غياب استمر لعدة شهور بسبب الإصابة.
وشارك نجيب في الشوط الأول من مباراة سوكر سمارت الودية التي فاز بها الاهلي بتسعة أهداف دون مقابل.
وفى سياق مختلف نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مشاهد من تدريبات الفريق المكثفة بمعسكر اسبانيا ، ويواجه فريق الأهلى، مساء اليوم الخميس، فريق "نيوبورت كاونتي" الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزى فى ثاني تجارب الفريق الأحمر الودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه حاليا مدينة اليكانتي الإسبانية.
وتقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو ، الذي يبعد عن فندق إقامة الأهلي حوالي 30 دقيقة.
وفاز الأهلي في مباراته الودية الأولى بمعسكر أسبانيا بتسعة أهداف دون مقابل، على فريق سوكر سمارت الإسباني، وأقيمت المباراة الاثنين الماضي على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي.
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