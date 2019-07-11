شكرا لقرائتكم ماذا قال لاسارتي لـ محمد نجيب فى جلسة خاصة بمعسكر إسبانيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة قصيرة مع محمد نجيب مدافع الفريق عقب نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر اسبانيا.

وتحدث مدرب الأهلي مع نجيب في حضور اليخاندرو مخطط الأحمال عن بعض الأمور الفنية في ظل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بعد غياب استمر لعدة شهور بسبب الإصابة.

وشارك نجيب في الشوط الأول من مباراة سوكر سمارت الودية التي فاز بها الاهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

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