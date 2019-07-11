شكرا لقرائتكم ما هو تقييم إيهاب جلال لمعسكر المصري البورسعيدى ورأيه فى موكورو وأموتو ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن رضاه التام عن معسكر الفريق المغلق فى فندق بمنطقة برج العرب .

وأضاف جلال اشتمال المعسكر على عدد من الوحدات التدريبية البدنية سواء بصالة الجيمانزيوم أو بالملعب سعياً للوصول باللياقة البدنية للاعبين لمستوياتها المثلى ، مؤكداً أيضاً أن الوحدات التدريبية الفنية أظهرت استيعاب اللاعبين لعدد من طرق اللعب التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها على مدار الموسم.

وأشاد مدرب المصري بالتجانس التام بين لاعبي الفريق والتناغم التام بين اللاعبين القدامى وزملائهم من الناشئين المتواجدين بالمعسكر الذي سيضفي بمرور الوقت المزيد والمزيد من الانسجام بين اللاعبين خاصةً مع أداء الفريق لعدد من المباريات الودية والتي يستهلها الفريق بمباراته عصر اليوم أمام فريق الرجاء المطروحي.

Advertisements

كما أبدى إيهاب سعادته بانضمام الثنائي شيخ موكورو وأوستين أموتو إلى صفوف المعسكر، مؤكداً أن شيخ موكورو سيكون إضافة قوية للفريق في حالة عودته لمستواه المتميز الذي ظهر به مع فريق هلال الأُبيض السوداني والذي رشحه للانضمام للمصري قبل موسمين ، مشيداً بالاستقبال الجيد من اللاعبين لزميلهم الايفواري شيخ موكورو ، مضيفاً أن الروح الطيبة بين اللاعبين بعضهم البعض تعطي له مؤشراً ايجابياً عن رغبة الجميع في تحقيق طموحات الجماهير دون أن تؤثر المنافسة بين اللاعبين للدخول في التشكيل الأساسي على طبيعة العلاقة الطيبة بين بعضهم البعض.

وينتظر جلال انتظار تعليمات القيد الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الجديد ، حيث سيحسم عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في القائمة بشكل كبير مصير عدد من لاعبي المصري ، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انضمام عدد من اللاعبين سواء من القدامى أو الناشئين لصفوف المعسكر المغلق ببرج العرب.