شكرا لقرائتكم أحمد بلال: حسام البدري الأنسب لقيادة الفراعنة وأجيري ضحك علينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ، أن خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ضحك علينا وليس له بصمة فى قيادة الفراعنة
وأضاف بلال فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : "أجيرى ضحك علينا وجعل المنتخب مستباح دفاعياً لأضعف المنتخبات فظهر الفراعنة بشكل سيىء للغاية ولم يمنح أدواراً دفاعية للثنائى محمد صلاح وتريزيجيه فهو مدرب لايملك مرونة تكتيكية تمنح فريقه مميزات كثيرة "
وتابع نجم الأهلى السابق : " عبد الله السعيد ظهر بمستوى سيىء للغاية فى البطولة يختلف تماماً عن قدراته التى يمتلكها ، أما فى وقت الازمات يفضل أن يتولى تدريب المنتخب مدرب مصرى ، وفى رأيى أن حسام البدرى مدرب الاهلى السابق هو الاكثر امتلاكا للخبرة الافريقية على الساحة المحلية"
وتمنى بلال أن يكون منتخبا تونس والجزائر هما طرف المباراة النهائية لكان 2019 .
وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
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