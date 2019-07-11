شكرا لقرائتكم الأهلي يلعب وديته الثانية ضد نيو بورت كاونتي الإنجليزي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلي اليوم الخميس مباراة ودية ضد فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وستقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وإسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو التي تبعد عن مقر إقامة الفريق حوالي نصف ساعة.

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وخاض الأهلي مباراة ودية يوم الاثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وفاز بنتيحة تسعة أهداف دون مقابل.