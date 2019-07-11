شكرا لقرائتكم نصائح مدرب الإسماعيلي لـ باهر المحمدى عقب عودته من أزمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود جابر المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبه باهر المحمدى بغلق صفحة منتخب مصر والتركيز فى المرحلة المقبلة مع الدراويش .

خاض المحمدى تدريبات خفيفة حول الملعب فى مران الإسماعيلى أمس الاربعاء بعد حصوله على راحة عدة أيام .

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وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.