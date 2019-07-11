شكرا لقرائتكم أمح الدولي مع أحمد الشيخ فى معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أمح الدولى صاحب القدرات الخاصة المشجع الأهلاوى الشهير، صورة عبر " فيس بوك " مع أحمد الشيخ نجم الأهلى المتواجد فى معسكر إسبانيا و ذلك عبر مكالمة فيديو . ويرتبط أمح بعلاقة قوية مع الشيخ ، حيث يحرص دائما على تواجده معه فى جميع المناسبات و أوقات الفراغ ، نظرا لإرتباط الأخير به بشكل كبير . Advertisements وسيختتم الأهلى معسكر المغلق المقام فى أسبانيا يوم 18 يوليو الجارى .

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