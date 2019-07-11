شكرا لقرائتكم افتتاح أول ملعب فوت جولف في مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في احتفالية رائعة افتتحت اول ملعب فوت جولف في مصر وشارك في حفل الافتتاح ستيفن ريتسون اشهر مصمم ملاعب جولف في العالم بلعب ضربة البداية مع نجوم كرة القدم وليد صلاح الدين ومحمد فاروق وجمال حمرة وكريم حسن شحاتة.

وأكد ستيفن ريتسون أنه سعيد جدا بدخول هذه اللعبة مصر وأن الإمكانيات الهائلة في البنيه التحتيه لمصر سوف تساعد بشكل كبير علي انتشار اللعبة في مصر بجانب أن ملعب الجولف مصمم علي أحدث طراز والعبة سيكون لها مستقبل كبير .

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش الأفتتاح اكد خالد شاكر المدير التنفيذي للشركة المنفذه للملعب أنه سعيد بافتتاح أول ملعب في مصر ولن يكون الأخير في مصر بل سيتم الأستفادة من امكانيات ملاعب الجولف في منتجعات أخرى استغلال لحب وشغف الشعب المصري بكرة القدم فاللعبة ليست بها منافسات بدنية وتناسب جميع الاعمار فهي من أرقي الالعاب وتتناسب مع امزجة المصريين.

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وأكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق أنه سعيد بملاعب الجولف في مصر وامكانياتها الكبيرة وأول ملعب فوت جولف في مصر وهي لعبة جديدة ستحقق رواج كبير خلال الأيام القادمة .

وقال جمال حمزة نجم الزمالك السابق إن الامكانيات الكبيرة لملاعب الجولف هنا تم استغلالها بنجاح واتمني ان نري منافسات قوية .

أما محمد فاروق نجم الأهلي السابق فقد أكد علي سعادتة البالغة لحضور افتتاح اول ملعب فوت جولف في مصر وانه لعب مع الخواجة ستيفن ريتسون واللعبة تحتاج تركيز عالي واجمل ما فيها انها تناسب كل الاعمار و وتحتاج الي تركيز ومهارة بدون مجهود بدني وامكانيات ملاعب الجولف .