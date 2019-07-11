بهدف إيكونغ.. نيجيريا إلى نصف النهائي أعرف نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا اليوم

نتيجة مباراة نيجريا وجنوب افريقيا، نجح ويليام إيكونغ في تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 89 في شباك جنوب افريقيا قاد به منتخب بلاده نيجيريا للتأهل إلى نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، تقدمت نيجيريا بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق تشوكويز، وتعادلت جنوب افريقيا في الدقيقة 71 عن طريق زونجو، قبل أن يسجل غيكونغ هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

تأتي مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة لمواجهة المنتخبين في نسخة 2000 التي تظمتها غانا ونيجيريا، حيث نجح منتخب جنوب أفريقيا في إقصاء المنتخب الغاني المنظم قبل أن يلتقي منتخب نيجيريا في نصف النهائي ليخسر بهدفين مقابل لا شئ، في البطولة التي ذهبت إلى خزائن المنتخب الكاميرون.

تشكيلة نيجيريا الرسمية، أكبي حارس العرين، وفي الدفاع كولينز، إيكونج، أورازيم، كينيث أوميرو، ويلفريد نيدي، أحمد موسى، إيتيبو، إيجالو، أليكس إيوبي، وتشوكويزي/، وهي تشكيلة مقاربة للتشكيلة المتوقعة قبل بداية اللقاء لمنتخب النسور.سريعة