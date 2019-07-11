ملخص نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في ثمن نهائي امم افريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم افريقيا، بعد أن أقصى منتخب جنوب أفريقيا من دور الثمانية بالفوز بهدفين مقابل هدف، تقدم منتخب نييجريا في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب الشاب تشوكويز، وتعادلت جنوب أفريقيا في الدقيقة 71 عن طريق زونجو، وبهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة تمكن ويليام إيكونغ من تسجيل هدف الفوز والتأهل للنسور.

أسند الاتحاد الأفريقي مهمة إدارة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا اليوم للحكم الدولي المغربي رضوان جيد، ويعاونه مواطنيه حسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، وكما يعلم الجميع أن تقنية الفيديو var ستكون حاضرة في جميع مباريات ربع الربع حتى المباراة النهائية ومنها مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا الليلة.

تشكيلة جنوب افريقيا الرسمية، ويليامز – ميكوانزي – مكيزي – هالتشوايو – هلانتي – زونجو – موكوتجو – فورمان – لورش – موتيبا و تاو، وهي نفس تشكيلة الأولاد التي فازت على منتخب صلاح فيي دور الستة عشر، فهل يواصل منتخب الأولاد مفاجأته بالبطولة.