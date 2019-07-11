مجدي عبدالغني: مصر لم تكن مؤهلة فنيا لاستضافة أمم إفريقيا.. ومتابعون: "أنت مسئول غير مؤهل اتكسف على دمك"

أحمد أبوعقيل

قال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن المنتخب الوطني لم يكن مؤهلًا من الناحية الفنية، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان عبدالغني قد قدم إستقالة من عضوية اتحاد الكرة عقب الخروج المهين من دورالـ 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وحمل عبدالغني اللاعبين مسؤولية خروج الفراعنة من دور 16 قائلًا:"بكل تأكيد هناك أكثر من جهة تتحمل الهزيمة، لكن المسؤول الأول هم اللاعبون، والجهاز الفني، ثم اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية:"مصر لم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة، من الناحية الفنية، إلا أن استضافتها كانت بمساندة الدولة، وبالتأكيد هي مستمرة في النجاح".

وأكمل:"لو لم يتم استضافة البطولة في مصر، لما طالب أحد المنتخب بتحقيقها".

وعن الفارق بين المكسيكي خافيير أجيري، مدرب المنتخب المٌقال، وسابقه الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال عبدالغني:"كوبر كان يعلم أن اللاعبين لا يستطيعون بناء الهجمات، واستطعنا الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا وكأس العالم بهذه الطريقة".

وتابع:"تعاقدنا مع أجيري، كان بسبب هجوم الجماهير على كوبر، بسبب طريقة اللعب، وأملًا في زيادة الفاعلية الهجومية".

وأثارت تصريحات عضو اتحاد الكرة ردود فعل عاضبة من الجماهير، مؤكدين أنا تصريحاته غير مسئولة بالمرة ولا يمكن ان تخرج من عضو في اتحاد الكرة بعد فوات الأوان.

محمد قابيل قال:" بصراحة انت آل غير مؤهل تخوض بهذه التصريحات .. كابتن عبد الغني انت كنت لاعب كرة وفقط، وأمثالك لا يصلح للموقع اللذي كنت تفوز فيه وتديره، وانت عارف كنت بتفوز ازاي".

وأضاف جيمي فيتعليق على فيس بوك:" وشهد شاهد من أهلها يبقى كلام الشيخ رضا صح ربنا يبارك فيه ويكتر من امثاله".

وكتب محمد شعبان:" بقت المشكله في الاستضافة، دي أحسن حاجة حصلت في البطوله التنظيم والاستضافة، المفروض اللي في الملعب عليكوا يا إتحاد الهنا".

وعلق حسن:" هي مصر وصلت لانها منظمه البطولة أم لانها تاني المجموعة اللي بتلعب فيها يعني لو الكاميرون نظمتها كنا نعتذر عن الذهاب اعوذ بالله من اشكال اتحاد الكوره بالمناسبه اخبار الحزام اللي حلة في المجلس ايه واخبار اجتماته الأسرية إيه مع إخوتة يااخي اتكسف بقي".