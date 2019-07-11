تقرير.. أجانب الزمالك.. ساسي وحيدًا.. إعارة مستمرة و3 لاعبين في الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المشاركة في المسابقات القارية، تحت الضغط من أجل تحديد مصير اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد حيث رفض "كاف" مد القيد الأفريقي حتى 5 أغسطس لينتهي فترة القيد في 30 من الشهر الحالي.

أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الإدارة بنادي الزمالك هو موقف اللاعبين الأجانب نظرًا لتواجد أربعة لاعبين بالقائمة الحالية بجانب عودة ثلاثة لاعبين خرجوا على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، موقف الزمالك من لاعبيه الأجانب سواء المعارين أو المقيدين بجانب اللاعبين الذين دخلوا اهتمامات الإدارة تمهيدًا للتعاقد مع أحد منهم:

- ساسي مستمر

الوضع الحالي يشير إلى بقاء النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب "نسور قرطاج" نظرًا لما قدمه في موسمه الأول مع الأبيض منذ قدومه من فريق النصر السعودي.

ووفقًا لمراسل نادي الزمالك لمصراوي، فإن ساسي يُعد الأبرز للتواجد مع فريق الزمالك في الموسم المقبل مما حسم الدولي التونسي موقفه من بين اللاعبين الأجانب رغم العروض المغرية الذي تلقاها خاصة من الدوري السعودي.

- غموض للثلاثي

وفقًا لمراسل يلا كورة بنادي الزمالك فمن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة عدة تطورات للاعبي الزمالك الأجانب خلال الفترة المقبلة وهم: التونسي حمدي النقاز والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب.

البداية من حمدي النقاز فمن المحتمل أن يغادر ظهير أيمن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية على أن يتم تدعيم هذا المركز نظرًا لتواجد حازم إمام وحيدًا في حال رحيل النقاز.

النقاز البالغ من العمر 26 عامًا تم استقدامه في يناير الموسم الماضي ليشارك مع الفريق الأبيض منذ ذلك الحين في 32 مباراة بجميع المسابقات حيث ساهم في ست تمريرات حاسمة.

في المقابل، قد يجد المغربي حميد أحداد نفسه خارج النادي في الموسم المقبل حيث فشل المغربي الشاب صاحب الـ24 عامًا في المنافسة على هجوم الزمالك بعد تم الحصول على خدماته في الصيف الماضي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة تخطت حاجز المليون دولار.

وارتبط أحداد بالعودة للدوري المغربي خلال الفترة المقبلة حيث سبق وأن حاول نادي الوداد البيضاوي بطل الدوري المغربي في الموسم المنقضي أن يحصل على خدمات مهاجم الزمالك.

اللاعب الأجنبي الثالث وهو خالد بوطيب قد يكون ضمن المغادرين من فريق الزمالك نظرًا لفشل اللاعب في إثبات نفسه داخل الفريق الأبيض رغم مرور نصف موسم فقط بعد انتقاله من فريق مالاتيا سبور التركي.

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بوطيب البالغ من العمر (32 عامًا) استطاع خلال 11 مباراة أن يسجل أربعة أهداف ويصنع تمريرة حاسمه منذ قدومه للأبيض.

- الإعارة مستمرة

الوضع لن يختلف في مصير ثلاثي الزمالك الأجنبي النيجيري معروف يوسف والكونغولي كاسونجو كابونجو والإيفواري الشاب رزاق سيسه.

وخاض النيجيري معروف يوسف تجربة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق الشرطة العراقي، بينما خاض كاسونجو تجربة في الملاعب العربية مع فريق الوحدة السعودي في يناير الماضي.

ولعب رزاق سيسه على سبيل الإعارة أيضًا مع فريق الاتحاد السكندري منذ الصيف الماضي.

ووفقًا لمراسل نادي الزمالك فإن إدارة الزمالك استقرت على خروج الثلاثي على سبيل الإعارة مجددًا في الموسم المقبل.

- ترقب

كشف مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، عن دخول الثلاثي الهجومي المغربي أشرف بن شرقي وميدي كاجيري وجون أنطوي ضمن اهتمامات الفريق لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد.

البداية من أشرف بن شرقي لاعب الوداد البيضاوي السابق والذي انتقل إلى صفوف الهلال السعودي.

بن شرقي والذي خاض تجربة مع فريق لانس على سبيل الإعارة أصبح ضمن اهتمامات مسئولي الزمالك في الصيف الحالي.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية كينية عن محاولة نادي الزمالك في الحصول على خدمات ميدي كاجيري.

ووفقًا لصحيفة "نايروبي نيوز"، فإن اللاعب والذي يرتبط مع بطل تنزانيا سيمبا حتى صيف 2021 رفض الرحيل للزمالك.

الاسم الثالث والمرشح لهجوم الزمالك وهو الغاني جون أنتوي هداف فريق مصر المقاصة ولاعب الأهلي السابق.

ولعب أنطوي منذ رحيله عن الأهلي مع مصر المقاصة 76 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 40 هدفًا ويصنع 10 تمريرات حاسمة.