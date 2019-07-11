أتلتيكو يعير مدافعه نيوين بيريز لفاماليشاو البرتغالي

أعلن أتلتيكو مدريد أن المدافع الأرجنتيني نيوين بيريز، سيلعب في صفوف فاماليشاو البرتغالي، على سبيل الإعارة، خلال الموسم المقبل.
أوضح النادي الإسباني أن نيوين بيريز: “سيواصل اكتساب مزيد من الخبرات الاحترافية في صفوف فاماليشاو الصاعد في الموسم الجديد إلى دوري الدرجة الأولى البرتغالي”.
وأضاف بيان “الروخيبلانكوس”: “نتمنى في أتلتيكو مدريد كل التوفيق لنيوين في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية”.
وكان نيوين انضم إلى “الأتلتي” العام الماضي قادماً من أرخنتينوس جونيورز، ووقع عقداً يمتد لستة مواسم مع فريق العاصمة الإسبانية.
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