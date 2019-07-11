أرنولد شوارزنيغر وسيرينا يتعاقدان مع “سناب شات”

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النجم أرنولد شوارزنيغر، ولاعبة التنس سيرينا ويليامز، تعاقدا مع تطبيق “سناب شات”، من أجل تقديم فيديوهات حصرية.

سيقدم شوارزنيفر فيديوهات تحفيزية في قناة حصرية باسم “Rules of Succes”، أو “قواعد النجاح”، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا هوليوود ريبورتر.

وبالإضافة إلى شوارزنيغر، سيقوم مشاهير مثل لاعبة التنس سيرينا ويليامز، والممثل الكوميدي كيفن هارت، ونجمي الإنترنت إيما شامبرلين، وريكي تومسون، بنشر فيديوهات حصرية على “سناب شات”.

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ويسعى “سناب شات” هكذا لمنافسة موقع يوتيوب المملوك لغوغل، وشبكة إنستغرام الاجتماعية التابعة لفيسبوك في سوق المحتويات الخاصة.

ومن المقرر ان يبدأ تطبيق “سناب شات” في نشر فيديوهات المشاهير منتصف الصيف الجاري، ليدعم في الوقت ذاته قنواته التي اطلقها قبل عامين.

وبهذه الاستراتيجية سيجذب “سناب شات”، الذي يعد 90% من مستخدمينه حالياً من الشباب بين 13 و24 عاماً، المزيد من المستخدمين الأكبر سناً.