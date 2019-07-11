روما يضم حارس مرمى ريال بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، أن حارس مرماه باو لوبيز، إنتقل بشكل رسمي إلى صفوف روما الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد روما مع الحارس الإسباني لعقد لمدة خمسة سنوات، مقابل 23 مليون و500 ألف يورو.

ووجه نادي ريال بيتيس من خلال بيان رسمي الشكر إلى لوبيز،

متمنيًا له التوفيق في مسيرته بالدوري الإيطالي.

وكان لوبيز صاحب الـ 24 عامًا، لعب مع ريال بيتيس موسم واحد فقط، بعدما إنتقل إلى الفريق في الصيف الماضي قادمًا من إسبانيول.