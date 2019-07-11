كوتينيو يفضل العودة إلى ليفربول مرة أخرى

يضع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، العودة إلى ناديه السابق ليفربول، أحد أولوياته في حال الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كوتينيو قد يفكر في العودة مرة أخرى إلى ليفربول، خلال فترة الإنتقالات

الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة قد يستخدم كوتينيو في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع نيمار.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو لا يمانع في اللعب لصفوف النادي الباريسي،

ولكنه يفضل العودة إلى ليفربول مرة أخرى في حال رحيله عن برشلونة، وعدم الدخول في صفقة نيمار.

ولم يظهر كوتينيو مع برشلونة بشكل مؤثر هذا الموسم، وودع مع البلوجرانا بطولة دوري أبطال اوروبا برباعية قاسية من فريقه السابق ليفربول.

كما تعرض النجم البرازيلي للعديد من الإنتقادات بشأن مستواه، وصافرات الإستهجان من جانب جماهير برشلونة.