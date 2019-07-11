يضع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، العودة إلى ناديه السابق ليفربول، أحد أولوياته في حال الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كوتينيو قد يفكر في العودة مرة أخرى إلى ليفربول، خلال فترة الإنتقالاتالصيفية الجارية.
وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة قد يستخدم كوتينيو في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع نيمار.
وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو لا يمانع في اللعب لصفوف النادي الباريسي،
ولم يظهر كوتينيو مع برشلونة بشكل مؤثر هذا الموسم، وودع مع البلوجرانا بطولة دوري أبطال اوروبا برباعية قاسية من فريقه السابق ليفربول.
كما تعرض النجم البرازيلي للعديد من الإنتقادات بشأن مستواه، وصافرات الإستهجان من جانب جماهير برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو يفضل العودة إلى ليفربول مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.