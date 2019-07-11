رياضة | فناربخشة يقترب من خطف نجم إتحاد جدة

إقترب نادي فناربخشة التركي من خطف نجم فريق إتحاد جدة السعودي اللاعب رودريجيز، والذي خرج من حسابات المدير الفني للفريق خوسيه لويس سييرا، حيث أعلن عدم حاجته إلى اللاعب رغم شرائه في الإنتقالات الشتوية الماضية ولكنه غير مقتنع بالمردود الذي قدمه اللاعب.

وذكرت صحيفة " سبورت 24" أن اللاعب صاحب الثامنة والعشرين عامًا من المنتظر أن يخضع للكشف الطبي في مدينة إسطانبول وبعدها يتم إعلان التعاقد الرسمي معه لمدة موسمين.

الجدير بالذكر أن نادي إتحاد جدة السعودي قد أتم التعاقد مع اللاعب رودريجيز في الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي جالطة سراي التركي بعشرة ملايين يورو، فهل سينضم اللاعب للغريم التقليدي لفريقه السابق في تركيا أم لا هذا ما سيتضح لنا الساعات المقبلة.