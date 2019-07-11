رياضة | ماذا يحتاج الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج الزمالك في الميركاتو الصيفي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بداية شهر يوليو يبدء الصراع علي الصفقات حيث يسعي كل نادي لتغطية احتياجاته خلال الميركاتو سواء لسد العجز في أماكن محددة في التشكيلة الرئيسية أو لتدعيم دكة البدلاء والفريق بشكل عام، ولطالما كان الزمالك في السنوات الأخيرة من أكثر الأندية نشاطًا في السوق المحلي سواء علي مستوي الشراء أو البيع والأعارة لكن العام الماضي تغير التوجه العام للنادي من كثرة شراء اللاعبين إلى التعاقد في أضيق الحدود لتلبيه إحتياجات الفريق الحقيقية ومع أستمرار إتباع تلك السياسة ماذا يحتاج الزمالك من الميركاتو الحالي؟

لتحديد إحتياجات الزمالك الفنية يجب تحديد خطة اللعب التي سيلعب بها الزمالك في الموسم الجديد وما تبقي من الموسم الحالي، وبفرضية أستمرار الزمالك بطريقة 4-2-3-1 كمان كان الحال مع جروس ستأتي إحتياجات الزمالك كالآتي:-

المهاجم الصريح

مع الرحيل المتوقع لبوطيب الزمالك سيحتاج الزمالك لمهاجم أفريقي قوي من المستوي الأول في القارة، سريع ومتحرك ليختلف طريقة لعبه عن المهاجمين المتواجدين في الزمالك سواء كان عمر السعيد أو بعودة المهاجم الشاب مصطفي محمد.

الجناح الأيمن

بعودة مصطفي فتحي من الإصابة والتدعيم الشتوي بأحمد سيد زيزو، وتواجد ابراهيم حسن وعدم تواجد أجنحة جيدة في الدوري المصري، فالتدعيم في الجناح الأيمن غير متاح إلا في حالة ظهور جناح محلي مفاجئة بترشيح أحد أبناء النادي كما حدث مع مصطفي فتحي من قبل، أو التدعيم بجناح عربي في حالة إعتماد قرار تعامل لاعيبة شمال أفريقيا كمصريين.

الجناح الأيسر

مع مشاكل كهربا ورحيل حميد أحداد المتوقع، سيحتاج الزمالك التدعيم بجناح شمال أفريقي أو عربي يكون معدل تهديفه في الموسم لا يقل عن 15 هدف، ويستطيع اللعب في مراكز الهجوم المختلفة سواء جناح أيمن أو صانع لعب أو مهاجم ثاني، مع الأحتفاظ بكهربا.

صانع الألعاب

أوباما، محمد ابراهيم، حفني .. ما بين تراجع المستوي البدني أو الفني أو التشتت بأحداث خارج الملعب، التعاقد مع عبدالله السعيد سيكون ضرورة لعدم تواجد لاعب آخر بنفس الجودة.

منتصف الملعب

قبل الحديث عن التدعيم في مراكز خط الوسط المختلفة، يجب التوضيح أن لاعبين أمثال محمود عبدالعزيز أو روقا الأستغلال الأمثل لهم مع الزمالك يكون في خطة 4-3-3 كلاعبي خط وسط مساند لكن في حالة الأعتماد علي ثنائي فقط في منتصف الميدان سيكونا غير كافيين لتأدية أدوار خط الوسط المدافع أو خط الوسط المساند بالجودة المطلوبة للعب كأساسيين أو حتي كبدلاء لطارق حامد وفرجاني ساسي، لكنهم مناسبين في حالة الضرورة وعدم وجود بدائل.

Advertisements

خط وسط مساند

التدعيم في هذا المركز مهم وضروري لإيجاد بديل لفرجاني ساسي لكن السوق المحلي فارق من هذا المركز حتي المنتخب ذاته كان يعاني في هذا المركز.

وسط مدافع

يحتاج الزمالك لبديل قوي لطارق حامد والخيار المحلي المتاح هو لاعب نادي بيراميدز دونجا.

الظهير الأيمن

في ظل تواجد النقاز وحازم لا يحتاج الزمالك تدعيم ذلك المركز.

الظهير الأيسر

مع الرحيل المتوقع لبهاء مجدي سيحتاج الزمالك التعاقد مع بديل لهدية جروس عبدالله جمعه والأنسب محاولة التعاقد مع عبدالشافي .

قلب دفاع

الرباعي المتواجد في الزمالك هم الأفضل محليًا ولا يحتاج الزمالك لأي تدعيم إلا إذا كانت صفقة بحجم التعاقد مع أحمد حجازي.

حراسة المرمي

بعد إصابة جنش الحزينة وإحتمالية رحيل عماد السيد يقترب الزمالك من إنهاء صفقة عواد وتتزايد الأخبار عن التعاقد مع ابو جبل هو الآخر وإن كان هذا هو الوقت المناسب للتعامل عمر صلاح كحارس ثاني للزمالك وتحول عبدالمنصف مجارس ثالث خاصة أن مركز حراسة المرمي من المراكز التي لا يفضل كثرة التغيير فيها.

والأهم من كل تلك الصفقات هو حفاظ الزمالك علي القوام الرئيسي للفريق والذي يتمثل في "جنش، محمود علاء، الونش، النقاز، عبدالله جمعه، طارق حامد، فرجاني ساسي، مصطفي فتحي، كهربا"