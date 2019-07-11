رياضة | أهلي جدة السعودي يقترب من ضم الإسباني أليخاندرو بوزويلو

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اقترب نادي أهلي جدة السعودي من ضم صانع الألعاب الإسباني اللاعب أليخاندرو بوزويلو والذي يلعب في صفوف فريق تورنتو الكندي، وذلك في إطار التدعيمات التي رصدها المدير الفني استعدادًا للموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة( الرياضية) أن الفريق قد أرسل عرضًا رسميًا إلى صفوف الفريق الكندي بشأن صانع ألعاب الفريق، وتقترب الإدارة من الموافقة إلى رحيله إلى زعيم جدة.

ولعب أليخاندرو بوزويلو مع العديد من الفرق أبرزها : (سوانزي, بيتيس, فاليكانو) قبل أن ينتقل إلى الدوري بلجيكي وتحديدًا مع فريق كي آر سي , ثم فريق تورنتو الكندي، وقد رصد إتحاد جدة السعودي إسم اللاعب بالتحديد من أجل التعاقد معه، ولكن تم وضع العديد من اللاعبين كخيار ثاني لمجلس الإدارة في حالة فشل المفاوضات مع اللاعب.