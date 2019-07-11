رياضة | ترشيح أسطورة ريال مدريد لتدريب منتخب مصر

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دخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري.

وعرض اسم كارلوس كيروش على مائدة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي يتشاور مع أشرف صبحي حول خليفة خافيير أجيري.

ويمتلك كارلوس كيروش سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال ومنتخب إيران ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

فرق دربها كارلوس كيروش

1989–1991 البرتغال تحت 20 سنة

1991–1993 البرتغال

1994–1996 سبورتينج لشبونة

1996 نيويورك ريد بولز

1996–1997 ناجويا جرامبوس

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1998–1999 الإمارات العربية المتحدة

2000–2002 جنوب إفريقيا

2002–2003 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

2003–2004 ريال مدريد

2004–2008 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

2008–2010 البرتغال

2011–2019 إيران

2019– كولومبيا