رياضة | ترشيح أسطورة ريال مدريد لتدريب منتخب مصر

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دخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري.
وعرض اسم كارلوس كيروش على مائدة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي يتشاور مع أشرف صبحي حول خليفة خافيير أجيري.
ويمتلك كارلوس كيروش سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال ومنتخب إيران ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
فرق دربها كارلوس كيروش
1989–1991 البرتغال تحت 20 سنة
1991–1993 البرتغال
1994–1996 سبورتينج لشبونة
1996 نيويورك ريد بولز
1996–1997 ناجويا جرامبوس
1998–1999 الإمارات العربية المتحدة
2000–2002 جنوب إفريقيا
2002–2003 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)
2003–2004 ريال مدريد
2004–2008 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)
2008–2010 البرتغال
2011–2019 إيران
2019– كولومبيا