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رياضة | ترشيح أسطورة ريال مدريد لتدريب منتخب مصر

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دخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري.

 

وعرض اسم كارلوس كيروش على مائدة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي يتشاور مع أشرف صبحي حول خليفة خافيير أجيري.

 

ويمتلك كارلوس كيروش سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال ومنتخب إيران ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

فرق دربها كارلوس كيروش

 

1989–1991                    البرتغال تحت 20 سنة

 

1991–1993                   البرتغال

 

1994–1996                   سبورتينج لشبونة

 

1996                            نيويورك ريد بولز

 

1996–1997                   ناجويا جرامبوس

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1998–1999                   الإمارات العربية المتحدة

 

2000–2002                   جنوب إفريقيا

 

2002–2003                   مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

 

2003–2004                   ريال مدريد

 

2004–2008                  مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

 

2008–2010                   البرتغال

 

2011–2019                   إيران

 

2019–                          كولومبيا

 

 

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