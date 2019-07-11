رياضة | ريال مدريد يتسول 200 مليون يورو فورا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتسول 200 مليون يورو فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن 200 مليون يورو فورًا من أجل ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية وغيرهم من النجوم.

ووفر ريال مدريد مبلغ 125 مليون يورو من بيع 7 لاعبين هم هم ماركوس لورينتي وتيو هرنانديز وراؤول دي توماس وماتي كوفاتشيتش وهؤلاء غادروا بشكل دائم، فيما تمت إعارة كل من لوكا زيدان وسيرخيو ريجيلون ومارتن أوديجارد.

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ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في التخلص من 6 لاعبين آخرين من بينهم خاميس رودريجيز وجاريث بيل والإسباني إيسكو وكيلور نافاس ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز.

ويريد مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون يورو مقابل بول بوجبا هذا الصيف، وإذا لم يتمكن ريال مدريد من بيع أي لاعب، فلن يكون بمقدوره تحمل ذلك هذا المبلغ مقابل اللاعب الفرنسي.