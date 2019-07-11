رياضة | خطوة وحيدة تفصل مانشستر يونايتد عن حسم صفقة خليفة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل مانشستر يونايتد عن حسم صفقة خليفة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مسئولو نادي مانشستر يونايتد، إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع نظيره نادي لاتسيو من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش".

ويسعى اليونايتد لضم لاعب وسط مميز، ليكون خليفة للفرنسي بول بوجبا، والذي من المحتمل أن يرحل في الصيف الجاري.

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ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فأن هناك مفاوضات قوية قد تمت بين مانشستر يونايتد ولاتسيو لضم "سافيتش" إلى الشياطين.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي لم يقدم أي عرض رسمي، ولكنه أكد لنظيره الإيطالي استعداده لدفع 80 مليون يورو لحسم تلك الصفقة، بينما يريد لاتسيو الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على بيع "سافيتش" .