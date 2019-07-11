رياضة | تفاصيل مكالمة نجم الزمالك مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة نجم الزمالك مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالًا مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الساعات الماضية لإقناعه بالعودة إلى الفريق.



وأكد أوباما لكهربا على ضرورة عودته إلى الفريق والحاجة إليه خلال الفترة الحالية للحاجة إليه في مشوار بطولة الدوري والمنافسة القوية مع الأهلي.



وكان رد كهربا على أوباما أنه يرفض الرد على الزمالك ويتمسك بالرحيل عن الفريق ويعتبر علاقته بالنادي انتهت بشكل كامل ولن يتراجع عن فسخ التعاقد في الوقت الحالي.



ويرتبط أوباما مع كهربا بعلاقة قوية وهو ما دفع الأول للاتصال به ومحاولة إقناعه بالعودة إلى الفريق والتراجع عن الرحيل لكن كل المحاولات باءت بالفشل.