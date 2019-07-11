رياضة | قائمة أغلى 20 لاعب شاب في العالم يتصدرها مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة أغلى 20 لاعب شاب في العالم يتصدرها مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اليوم الخميس قائمة أغلى 20 لاعب حول العالم تحت 21 عام وتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقاً للصحيفة الكتالونية"سبورت" أن قيمة الشاب الفرنسي السوقية تبلغ حوالي بـ261.6 مليون يورو، وذلك حسب ذكرته شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت".

وأوضحت الصحيفة أن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، عدم وجود أي لاعب إسباني، ضمن وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذه القائمة.

ويعتمد هذا التصنيف على عمر اللاعب وناديه والمركز، والقيمة السوقية وعقده والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب الإصاباتالتي حدثت للاعب.

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ويتصدر نجم باريس سان جيرمان الصدارة بضعف القيمة المالية عن أقرب منافسيه، وهو الإنجليزي جادون سانشو، جناح دورتموند، والذي تقدر قيمته التسوقية بحوالي120. مليون يورو،بعده يأتي المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، في المركز الثالث بقيمة 74.5 مليون يورو لاعب أياكس الهولندي.

وتضمنت القائمة مجموعة من اللاعبين الشابة الانجليزيين ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، "73.6 مليون"، ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودين "40.8 مليون"، و مدافع وست هام ديكلان رايس"39 مليونا"، ولاعب وسط فولهام ريان سيسينون "33.8 مليونا" و جناح تشيلسي كالوم هدسون أودوي "31.7 مليون".

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية خلف إنجلترا، فيتواجد ، لاعب وسط آرسنال ماتيو جندوزي بعد كيليان مبابي بقيمة "42.8 مليون"، و نجم ليون حسام عوار"41.6 مليون"، و ظهير لايبزيج إبراهيما كوناتي "36.3 مليون".

وبعدهم البرازيل جناح ريال مدريد فينيسيوس "60.2 مليون"، وزميله في الفريق الملكي رودريجو جويس "35.3 مليون"، بينما تحضر إيطاليا بدوناروما حارس ميلان "67.9 مليون"،لاعب وسط روما وزانيولو "45.3 مليون".