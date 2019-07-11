رياضة | طاقم تحكيم أجنبي يدير قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم أجنبي يدير قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، على استقدام طاقم تحكيم من أوروبا، لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، يوم 28 يوليو الحالى، فى الأسبوع الأخير لبطولة الدورى الممتاز.

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واستبعد سويلم فكرة تعيين طاقم مصرى لإدارة مباراة القمة، خاصة أن لقاء الدور الأول أداره تحكيمياً طاقم من أوروبا، كما أن الأسبوع الأخير فى الدورى سيحسم الفريق الحاصل على لقب البطولة هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو الحالى فى الدور الثانى للدورى بدون جمهور، بعدما أكد عامر حسين أن هذا يأتي من أجل الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بعد خوض لقاء الدور الأول بنفس الوضع.