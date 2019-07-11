رياضة | ساعات قليلة تفصل برشلونة عن الإعلان عن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساعات قليلة تفصل برشلونة عن الإعلان عن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي برشلونة الإسباني , من حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير " El Chiringuito TV ‏ " أن مسئولو نادي برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي جريزمان .

وتابع البرنامج، أن نادي برشلونة سيقوم بتقديم أنطوان جريزمان كلاعب جديد للفريق الكاتالوني يوم السبت القادم 13 يوليو.

ولعب جريزمان صاحب الـ28 عاماً يلعب في اتلتيكو مدريد منذ عام 2014 قادماً من ريال سوسيداد ، وخاض مع الروخي بلانكوس 257 مباراة وسجل 133 هدفاً وصنع 50 آخرين .