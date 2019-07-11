مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-7-2019

يقدم موقع الخليج 365 اهم وابرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 - يوليو – 2019 في مختلف المسابقات العالمية و العربية بتوقيت مكة المكرمة.
في كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في مصر تختم اليوم منافسات دور الثمانية بمواجهة من العيار الثقيل بين الجزائر و كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساء .
و في العاشرة تلعب تونس مع مدغشقر في ختام مباريات ربع النهائي.
و في سياق التحضير للموسم الكروي الجديد يلعب ليفربول الإنجليزي مع نظيره ترانمير روفرز في التاسعة و النصف مساء.
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