مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-7-2019

يقدم موقع الخليج 365 اهم وابرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 - يوليو – 2019 في مختلف المسابقات العالمية و العربية بتوقيت مكة المكرمة.

في كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في مصر تختم اليوم منافسات دور الثمانية بمواجهة من العيار الثقيل بين الجزائر و كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساء .

و في العاشرة تلعب تونس مع مدغشقر في ختام مباريات ربع النهائي.

و في سياق التحضير للموسم الكروي الجديد يلعب ليفربول الإنجليزي مع نظيره ترانمير روفرز في التاسعة و النصف مساء.