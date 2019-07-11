شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لانتخابات رابطة الأندية منتصف اغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب الترشح لانتخابات رابطة الأندية، منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم الانتهاء من مراحل الترشح والانتخابات في موعد أقصاه 10 أيام فقط من تاريخ فتح باب الترشح.

دخلت التجربة الإنجليزية حيز الدراسة لتطبيقها في رابطة الأندية المحترفة الموسم المقبل خاصة وأنها الأقرب للتطبيق في مصر بعدما تلقي مجلس الجبلاية السابق عدة تصورات من الأرجنتين وبعض الدوريات الأوروبية إلا أنها نالت استحسان الجميع لأنها تعتمد على تعيين مسئول من اتحاد الكرة في مجلس إدارتها بمنصب النائب مع الاحتفاظ بحق الفيتو في اي قرارات تتعارض مع لائحة اتحاد الكرة.

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وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كل من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح و أحمد مجاهد ، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.