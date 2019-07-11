شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ تجهيز استاد القاهرة لإستضافة مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب استاد القاهرة الدولي من إستضافة مباراة السوبر المصري المقررة بين بطلي الدورى والكأس "الأهلي والزمالك"، المقرر إقامتها فى شهر أغسطس المقبل بعدما ظهر الملعب صورة حضارية تضاهي افضل ملاعب العالم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري. يدرس مسئولي الجبلاية عن بدأ الإعداد للمباراة المرتقبة ومفاوضة الجهات الأمنية للحصول علي الموافقات اللازمة لحضور 60 ألف مشجع في المباراة وذلك لاستغلال حالة الشغف التى تسيطر علي الجماهير لحضور القمة من الملعب التاريخي للقاءات الفريقين. Advertisements كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبو ريدة قد خاطب الاتحاد الأفريقي "كاف" لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الأفريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل بناء على انتهاء الدوري يوم 30 يوليو الجاري قبل أن يتم تعديل الجدول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يبدأ تجهيز استاد القاهرة لإستضافة مباراة السوبر المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.