شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينجح فى ضم مهاجم المقاولون 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو طلائع الجيش مع إسلام فؤاد مهاجم المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ليصبح الصفقة الخامسة للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق .

وكان طلائع الجيش تعاقد مع أربع صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز.

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يشار إلى أن طلائع الجيش أنهى بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.