شكرا لقرائتكم الأهلي يفشل في عقد صفقة مع الترجي للحصول على خدمات البلايلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صفقة كُتب عليها الفشل من قبل ما تبدأ المفاوضات الرسمية من جانب الأهلى وهى صفقة الحصول على خدمات الجزائري يوسف البلايلي نجم هجوم الترجي التونسي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وكشف وكيل اللاعب أنه على الرغم من أن البلايلي أهلاوي، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطري مقابل 5 ملايين يورو ونادي الدحيل القطري الذي عرض 8 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المتالق.

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من جانبه يرفض البلايلي حال رحيله من الترجي الانتقال لأى نادي فى الشرق الأوسط سوى الأهلى، إلا أن سعره الغالي يحول دون ذلك، ليشترط اللاعب الرحيل فقط لأحد الأندية الأوربية.

وشهدت الساعات الماضية، دخول مسئولو الأهلي فى مفاوضات مع البلايلى، واستغلال تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال للقلعة الحمراء فى الموسم الكروى الجديد، إلا أن الأمر يبدو صعب بسبب مطالب الترجي المادية.