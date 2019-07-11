طارق حامد يٌشعل صراع ناري بين أندية الخليج.. واللاعب يقترب من هذا النادي

بعدما عرض نادي إتحاد جدة نحو مليون ونصف المليون دولار من أجل الحصول على خدمات طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، أصبح اللاعب “طارق حامد” هو حديث الساعة في الشارع الرياضي السعودي والخليجي، خاصة بعد تأكيدات من بعض المصادر الرسمية، بأن عرض إتحاد جدة ليس هو العرض الوحيد لطارق حامد من دوريات الخليج العربي، حيث وصل عرض آخر من نادي إماراتي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب في حالة ما إذا قرر الزمالك الموافقة على رحيله خلال موسم الإنتقالات الحالي.

طارق حامد يٌشعل صراع ناري بين عدة أندية خليجية

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، بأن النادي قد يوافق على رحيل طارق حامد في حالة وصول عرض جيد ومغري ماديًا خلال الساعات المقبلة، مشددًا على كون عرض إتحاد جدة قد قوبل بالرفض من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي يرغب في الحصول على نحو 2 مليون ونصف من أجل الموافقة على ذهاب طارق حامد في إعارة لمدة موسم أو موسم ونصف إلى إحدى الدوريات الخليجية.

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وكان طارق حامد قد قدم مستوى مذهل للغاية خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو ما جعل الجمهور يعتبره اللاعب الأفضل في المنتخب رفقة حارس المرمى محمد الشناوي.

أين ستكون وجهة طارق حامد في الموسم الجديد ؟

وحتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات حول الواجهة المقبلة لنجم الزمالك طارق حامد، ولكن بعض التقارير من داخل القلعة البيضاء توجد بأن العرض الإماراتي الذي وصل لنادي الزمالك أصبح هو المفضل الآن، خاصة بسبب كونه أعلى ماديًا من عرض إتحاد جدة السعودي، ولكن تبقى علاقات الزمالك مع عدد كبير من الأندية السعودية سببًا آخر قد يجعل وجهة طارق حامد تتغير في الساعات المقبلة وينتقل إلى إحدى أندية الدوري السعودي.

5 معلومات لا تعرفها عن طارق حامد

ولد طارق حامد في 24 أكتوبر 1988، في كفر الأصالة بمحافظة الدقهلية، حيث تعود جذور اللاعب إلى هناك، وبدأ طارق حامد مشواره مع كرة القدم في أندية متوسطة المستوى، حتى وصل إلى نادي سموحه، والذي كان هو البداية الحقيقة بالنسبة للاعب البالغ من الطول 169 سم، وبعدها أنتقل طارق حامد إلى صفوف نادي الزمالك في صيف عام 2014، لينجح بعدها اللاعب في أن يصبح واحد من اللاعبين المفضلين لدى جمهور الزمالك خلال السنوات الماضية، وذلك لكونه معروف باللعب الرجولي والفدائي.