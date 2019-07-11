اونلاين | هذه العقوبة في انتظار ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذه العقوبة في انتظار ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ينتظر قرارات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بعد تصريحاته القوية التي اتهمهم فيها بالفساد.

وأشارت شبكة TyC Sports العالمية إلى أن ميسي رفض استلام الميدالية البرونزية في بطولة كوبا أميركا عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي بهدفين مقابل هدف والتي شهدت طرده بعد مشادة مع جاري ميديل نجم تشيلي، حيث علق قائلاً : "رفضت أن أكون جزءًا من ذلك".

وذكرت الشبكة العالمية أن ميسي اتهم الاتحاد بالفساد وهاجم التحكيم وأوضح أن الاتحاد مهد الفوز للبرازيل.

وأكدت الشبكة العالمية أن العقوبة ستكون بإيقافه مباراتين وغرامة مالية أو إيقاف ثلاث مباريات مؤكدة أنه لن يتم إيقاف ميسي لعامين كما قيل مؤخرًا وأن هذا الأمر مستبعد تمامًا.