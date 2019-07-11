شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تطبيق نظام "تذكرتى" بمباريات الدوري والسوبر ومنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو اتحاد الكرة لتطبيق تذكرتي علي المباريات التي ينظمها الاتحاد وعلي رأسها السوبر المصري ومباريات المنتخبات الوطنية بعد نجاح التجربة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.

وحققت تجربة تذكرتي نجاح باهر فى بطولة أمم أفريقيا بعد تسهيل مهمة الحصول على تذاكر مباريات بطولة امم أفريقيا عن طريق " الإنترنت " و القضاء على السوق السوداء فى بيع التذاكر.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا اجتماعات للوصول إلى أفضل لكيفية تطبيق خاصية تذكرتي فى مباريات الدوري و السوبر المصري و مباريات منتخب مصر.

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وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كل من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح و أحمد مجاهد ، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.