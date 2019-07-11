نتيجة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا 2-1 في كاس الأمم الأفريقية

مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المشوقة التي تجمع بين منتخب جنوب افريقيا ضد نيجيريا ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب القاهرة حيث يتسلح المنتخب النيجيري بأمجاد الماضي في البطولة في مواجهة طموحات منتخب الأولاد لتحديد المتأهل للدور المقبل.

نيجيريا ضد جنوب افريقيا كورة لايف، وكان البافانا بافانا قد حسم تأهله بعد تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على مصر مستضيف البطولة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فيما تمكن النسور الخضراء من الصعود بعدما أقصوا حامل اللقب الكاميرون بثلاثة اهداف لهدفين، الان نقل سريع مشاهدة ماتش جنوب افريقيا ونيجيريا يوتيوب kora star عبر قناة bein sport hd max بتعليق عصام الشوالي و time sport علي سعيد الكعبي.

نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا