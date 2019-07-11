ملخص نتيجة نيجيريا وجنوب افريقيا 2-1 وصعود النسور لقبل النهائي

ملخص مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا كأس الامم الافريقية بدون تقطيع للمتابعين، لقاء كبير للغاية بين النسور والبافانا بافانا على ستاد القاهرة في ثاني مباريات دور الثمانية من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ولدى كل فريق الكثير من اللاعبين المتألقين الذي سيحاولون تخطي عقبة المنافس على المستطيل الأخضر.

ستبدأ القمة الكروية بين المنتخبين في التاسعة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة نيجيريا اليوم بتغطية شاملة بالاستوديو التحليلي، كما ستنقل قناة تايم سبورت اللقاء عبر البث الأرضي بمصر.

التشكيلة الرسمية لمنتخب نيجيريا جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أكيبى، خط الدفاع: أوازيم – إيكونج – أوميريو – كولينز فاى، الوسط: نديدى – إيتيبو – شوكويزى، وفي الهجوم: أحمد موسى – ايجالو – ايوبي.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب نيجيريا والنجوم متاحين بقيادة المدير الفني، كذلك الحال لجنوب افريقيا التي دفعت بالقوة الضاربة لحسم التأهل.

تشكيل جنوب افريقيا هو: رونوين ويليامز – ثامانسا مخيز – سفيسو هلانتي – بوهلي مخوانزي – ثولاني هالشوايو – دين فورمان – كاموهيلو موكوتجو – وبونجاني زونغو – ثيمبينكوسي لورش – بيرسي تاو – ليبو موتيبا.

نتيجة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا