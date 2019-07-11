الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم مجانا “تونس ومدغشقر”...

يخوض منتخب الجزائر مبارياته في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 عندما يلتقي بمنتخب ساحل العاج مساء اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 على ملعب استاد السويس، وجميع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان يريدون معرفة موعد مشاهدة مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات المفتوحة الناقلة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا ما سنتعرف عليه معاً من خلال تلك السطور القليلة القادمة.

مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم في أمم أفريقيا مصر 2019 ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتوقيت المغرب وتوقيت العراق، فيما سيكون موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج مجانا

كما ستقام مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 على ملعب السلام بالقاهرة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دُبي.

ويود جميع متابعي البطولة وخاصة الجماهير العربية معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم مجانا على ناي سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الأخرى، فيما ستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر اليوم مجانا هي محض اهتمام العديد من الجماهير العربية ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلةى الحصري للبطولة.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا

يوجد العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وسنبدأ معكم أولاً بتقديم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا مجانا على نايل سات والتي تقوم بتقديم جميع الأخبار عن المنتخبات المشاركة في البطولة وتنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا.

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم مجانا

إليكم جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم مجانا في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وهي نفس القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر اليوم مجانا على هوت بيرد وعرب سات وبعض الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة التشاد

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية

قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس

DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة اورتيم ORTM

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

تردد قناة اورتب ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا

EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا

Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2

Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى

Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول

EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة اورانج سبورت بول

Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA