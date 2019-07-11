رياضة | برشلونة يكشف موعد إعلان صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف موعد إعلان صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني كشف عن موعد الإعلان عن صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في الأيام القليلة المقبلة.



وكشف برنامج الشيرينتيجو الإسباني أن برشلونة سيقدم جريزمان كلاعب جديد في صفوفه السبت المقبل بعد إنهاء التحضيرات النهائية لوصوله من أتلتيكو مدريد.



وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة سيدفع 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد من أجل ضمه في الصيف الحالي.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان أعلن في مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي بعد 5 مواسم قضاها مع الروخيبلانكوس.



وأوضح البرنامج الإسباني أن جريزمان سيوقع على عقد مدته 5 سنوات مقابل 17 مليون يورو سنويا مع برشلونة.