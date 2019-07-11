رياضة | نجم أورلاندو بايرتس مطلوب في الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن الأهلي قدم عرضًا لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لضم مهاجمه الزامبي جاستين شونجا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفاد موقع ذا سيتزين الجنوب أفريقي أن الأهلي بدأ صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نجاحه في الإبقاء على رمضان صبحي الذي استعاره لمدة موسم بالإضافة إلى التعاقد مع المالي أليو ديانج بعقد مدته خمس سنوات وما زال النادي الأحمر يتطلع إلى الاستمرار في سلسلة التعاقدات القوية لتلبية طلبات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا.



وكشف الموقع الجنوب أفريقي عن مصدر خاص في أورلاندو بايرتس أكد فيه أن النادي يدرس عرضا قدمه الأهلي للتعاقد مه جاستين شونجا نجم الفريق.

وأشار الموقع الجنوب أفريقي إلى أن الجهاز الفني لأورلاندو بايرتس لا يرغب في الاستغناء عن شونجا البالغ من العمر 23 عامًا والذي يعتبر من أفضل اللاعبين آداءاً في الموسم الماضي حيث لديهم خطط له في الموسم المقبل.



وأكد الموقع انوب أفريقي أن شونجا جذب اهتمام كلا من إيبار الإسباني وسيمبا التنزاني مفيدا وجود مفاوضات عديدة خاصة وأن العرض جيد ولكن الجهاز الفني لديه خطط أكبر لشونجا خاصة مع احتمالية رحيل ثيمبنكوسي لورش المحتمل عن النادي.



وألمح الموقع الجنوب أفريقي إلى اهتمام عددًا من الفرق الفرنسية على رأسها موناكو وأوضح المصدر أن أورلاندو بايرتس لا يمكنهم تحمل خسارة نجومهم في الوقت نفسه.