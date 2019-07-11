رياضة | خالد قمر لـ الخليج 365 الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر لـ الخليج 365 الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن احد الوكلاء تحدث معه بشأن انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي.
وقال قمر لمراسل الخليج 365 الرياضي : تحدث معي احد الوكلاء واكد لي ان احد الاندية السعودية طلبوا ضمي.
وأردف: طلبت منه ارسال عرض رسمي للنادي السكندري، خاصة واني على ذمة زعيم الثغر.
وأتم كلماته: أكد لي الوكيل ان العرض سيصل الاتحاد السكندري خلال الأيام القليلة المقبلة.