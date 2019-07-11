رياضة | خالد قمر لـ الخليج 365 الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر لـ الخليج 365 الرياضي: عرض سعودي في الطريق للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن احد الوكلاء تحدث معه بشأن انضمامه لاحد اندية الدوري السعودي.

وقال قمر لمراسل الخليج 365 الرياضي : تحدث معي احد الوكلاء واكد لي ان احد الاندية السعودية طلبوا ضمي.