الامارات | لاعب الشارقة شكوروف: سأعود الى الملاعب قبل بداية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الشارقة شكوروف: سأعود الى الملاعب قبل بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محترف الشارقة الأوزبكي شوكوروف أنه سيكون جاهزا بنسبة 100% للعب مع الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها مارس الماضي وخضع بسببها الى عملية جراحية، مشيرا الى أنه لم يلامس الكرة حتى الآن ويكتفي فقط بتدريبات الجري حول الملعب وفقا للنصائح التي قدمها له الطبيب المعالج الذي أجرى له العملية الجراحية في قدمه اليمنى، واعدا جمهور الشارقة بانه سيعود الى الملعب أقوى مما كان عليه قبل تعرضه للإصابة.

مشددا على أنه كان حزينا خلال الفترة الماضية نظرا لكونه لم يستطع مساعدته فريقه رغم أنه كان في أمس الحاجة الى خدماته قبل حسمه للقب دوري الخليج العربي الموسم المنصرم.

وقال شكوروف في تصريحات صحافية، كنت حزينا خلال الفترة الماضية لعدم تمكني من مساعدة فريقي على الرغم من أنه كان في أمس الحاجة الى جهودي وذلك بسبب الإصابة.

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وشدد شكوروف على أن الفترة التي قضاها بعيدا عن فريقه تعد إيجابية بالنسبة له.

وسيغادر شكوروف مع الشارقة الى معسكر هولندا الذي يستمر لمدة 20 يوما اعتبارا من 20 الجاري في إطار استعدادات حامل اللقب للدفاع عن لقبه خلال الموسم الكروي الجديد الذي يستهلها الشارقة بلقاء بني ياس 22 أغسطس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي.

وبشأن الرسالة التي يمكن أن يوجهها لجمهور الشارقة أكمل شكوروف" اشكر كل الذين دعموني ووقفوا معي خلال الفترة الماضية منذ تعرضي للإصابة واعد الجمهور الشرقاوي بأنني سأعود الى الملعب أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة".